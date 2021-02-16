Обвинение просит проверить оскорбления Навального на процессе по делу о клевете

Прокуратура просит направить на проверку в Следственный комитет оскорбительные высказывания Алексея Навального в адрес участников процесса по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу выделить из материалов дела и направить для проверки в Главное следственное управление СК РФ по Москве оскорбительные высказывания, допущенные Навальным в ходе процесса», — обратилась к судье помощник прокурора Екатерина Фролова.

Она добавила, что речь идет о высказываниях Навального в адрес потерпевшего, судьи и государственного обвинителя. Защита выступила против данной меры, указано в сообщении.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете Навального на ветерана.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.