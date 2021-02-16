Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве

Два резервуара с топливом взорвались в поселении Сосенское в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, огонь вспыхнул в бытовке, после чего перекинулся на резервуар с топливом. В результате произошел взрыв с последующим горением на площади 50 кв. м, впоследствии взорвался и второй резервуар.

На месте происшествия наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на соседнее здание, отметил источник. В радиусе 300 метров от места взрыва проведена эвакуация.

14 февраля в здании в центре Москвы, в котором расположены хостел, рестораны, офисы, кафе и магазины, произошло возгорание. Позднее источники рассказали, что огонь перешел на второй этаж. После этого у хостела произошло обрушение кровли. Пожар был ликвидирован.