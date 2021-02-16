В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю девочку (2006 года рождения), которая ушла из дома бабушки в ночь на 15 февраля и не вернулась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское УМВД.

Отмечается, что школьница проживает в городе Арамиль Свердловской области. Она гостила у бабушки в Екатеринбурге с 11 февраля.

В настоящее время девочку ищет личный состав екатеринбургской полиции.

Правоохранители также назвали основные приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы светлые. На момент ухода была одета в розовую куртку до колена с капюшоном, черные брюки, белые кроссовки.