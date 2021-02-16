Онищенко сообщил о формировании популяционного иммунитета к COVID-19 в Москве

Популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа уже сформировался в Москве за счет переболевших и вакцинированных, сообщил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса <...> в Москве во всяком случае он уже точно есть», – заявил Онищенко.

Депутат пояснил, что около 900 тысяч москвичей уже переболели, некоторые прошли вакцинацию. Кроме того, у некоторых коронавирусная инфекция диагностирована не была, но иммунитет сформировался.

За минувшие сутки в столице было выявлено 1 409 случаев COVID-19, что стало минимумом с 24 сентября.

В Москве проходит вакцинация от COVID-19, вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.