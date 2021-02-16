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Общество. Новости

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Путин ознакомился со всеми публикациями по делу Ивана Сафронова

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Президент России Владимир Путин ознакомился со всеми основными публикациями по делу против обвиняемого в госизмене экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол», — сказал представитель Кремля.

По его словам, даже если у президента не хватает времени изучить все документы досконально, по крайней мере, все они ему доступны. Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет как об информации от ФСБ, так и из СМИ.

Ранее сообщалось, что Сафронов раскрыл детали работы со своим предполагаемым вербовщиком.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. В декабре прошлого года он отказался от сделки со следствием.

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