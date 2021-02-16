Песков не стал комментировать информацию в СМИ о внесудебных казнях в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию в СМИ о предполагаемых фактах внесудебных казней в Чечне.

«Я не могу ответить. Не знакомился с этим материалом. Подобные материалы скорее касаются правоохранительных органов, надеюсь, им удалось с ними ознакомиться», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом он добавил, что прочитает соответствующую статью.

Ранее в Новой газете появился материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской республике.