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Общество. Новости

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков не стал комментировать информацию в СМИ о внесудебных казнях в Чечне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию в СМИ о предполагаемых фактах внесудебных казней в Чечне.

«Я не могу ответить. Не знакомился с этим материалом. Подобные материалы скорее касаются правоохранительных органов, надеюсь, им удалось с ними ознакомиться», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом он добавил, что прочитает соответствующую статью.

Ранее в Новой газете появился материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской республике.

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