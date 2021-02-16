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Общество. Новости

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Людей эвакуируют из Останкинской башни из-за сообщения о «минировании»

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне в Москве, посетителей эвакуируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На время проверки проводится эвакуация», – заявил источник.

Ранее сотрудники полиции проверили все школы Москвы и Московской области после появления в одной из социальных сетей публикации об угрозе взрывов в школах по всей России.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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