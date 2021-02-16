В Совфеде поддержали закон о штрафах за неповиновение силовикам

В Комитете Совфеда по конституционному законодательству одобрили закон о назначении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на акциях протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Административная ответственность будет установлена, в частности, за неповиновение сотрудникам ФСБ, госохраны, Росгвардии, военнослужащим и другим представителям силовых структур.

Закон устанавливает штрафные санкции в размере от 2 до 4 тыс. руб., а при повторном совершении — от 10 до 20 тыс. рублей. В качестве альтернативы гражданину РФ может быть назначен арест на 15 суток или принудительные работы на срок от 40 до 120 часов.

Кроме того, штраф могут получить и лица, которые перечисляли денежные средства, передавали имущество для организации и проведения таких мероприятий. За правонарушение физлицам может быть назначен штраф в размере от 10 до 15 тыс. руб., должностным лицам — от 15 до 30 тыс. руб., а юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей.

Документ будет рассмотрен Совфедом в среду, 17 февраля.

Днем ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за распространение данных силовиков.