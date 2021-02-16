В ВОЗ затруднились сказать, когда закончится пандемия COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не смогла ответить на вопрос, когда закончится пандемия коронавируса.

По ее словам, будет несколько критериев окончания пандемии: число заболевших во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога, а также когда нагрузка на систему здравоохранения уменьшится.

«Когда это будет, тяжело сказать», — заявила Вуйнович в интервью на канале «Россия 1».

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент в РФ выявлено более 4 млн случаев коронавируса, из них выздоровели более 3,6 млн пациентов и 80,9 тыс. человек умерли.

Ранее вирусолог заявил о постепенном завершении пандемии COVID-19 в России.