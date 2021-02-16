Белковский прокомментировал ход суда над Навальным

Политолог Станислав Белковский прокомментировал ход судебного процесса над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

«Дальше Навальный сказал прокурору: «Не надо облизывать пальцы», — вспоминает Белковский в эфире радио «Эхо Москвы».

«Я не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и задать вопрос, какая это статья Уголовного кодекса в США? 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания», — уточняет политолог.

Белковский констатировал, что «это как неуважение к человечеству – нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы»?».