МВД проверит школу после урока с имитацией акции протеста

Управление МВД России по ХМАО проведет проверку в школе, где сотрудники полиции совместно с учениками провели имитацию акции протеста во время урока. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД,«Урок мужества» с изображением митинга прошел в школе № 42 в Нижневартовске.

Кроме того, как сообщает РИА «Новости», Департамент образования также намерен провести соответствующую проверку. Директор департамента Инна Святченко отметила, что в ходе проверки будет дана оценка соответствия прошедшего мероприятия закону об образовании.

Ранее в сети появился ролик, на котором группа школьников в шлемах, с дубинками и щитами противостоит сверстникам, которые закидывают их мячами. После имитации драки уносят одного из учеников.