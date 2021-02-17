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Общество. Новости

RT рассказал об источниках финансирования издания «Проект»

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RT выяснил источники финансирования издания «Проект». По данным телеканала, медиа финансировалось из-за рубежа.

Отмечается, что редакция получала гранты от европейских и американских властей. Так, «Европейский фонд за демократию» (EED)* в период с 1 августа 2018 по 30 сентября 2019 выделил «Проекту» €205 240.

Также сообщается о финансовой помощи от «Национального фонда демократии» (NED)** в размере $40 тысяч. Соглашение о получении гранта было подписано в сентябре 2018 года, а первый транш прошел в октябре. Еще $50 тыс. изданию выделил бермудский фонд Sreda Foundation***.

Как ранее сообщал RT, общий объем финансирования «Проекта» на старте составил $500 тыс.

*«Европейский фонд за демократию» (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

*** — внесен в реестр иностранных НКО.

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