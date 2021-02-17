В Крыму задержали шестерых возможных участников террористической организации

В Крыму задержаны шесть человек, их подозревают в действиях, связанных с запрещенной в РФ организацией «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката Эмиля Курбединова.

«Шестеро задержаны, одного отпустили. Одних задержанных допросили, по другим проходят следственные действия. Их подозревают в организации деятельности, связанной с «Хизб ут-Тахрир». Сегодня планируется избрание меры пресечения», — сказал Курбединов.

Отмечается, что всех шестерых задержали по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Ранее ФСБ задержала в четырех российских регионах 19 исламских экстремистов, которые планировали теракты на Северном Кавказе. Задержанные принадлежат к запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России).