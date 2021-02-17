Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Узбекистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане, передает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», — говорится в сообщении.

Ранее регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V» выдали в Казахстане.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.