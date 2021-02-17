Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Узбекистане

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане, передает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», — говорится в сообщении.

Ранее регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V» выдали в Казахстане.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».