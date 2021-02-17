Симоньян опровергла слухи о выдвижении в Госдуму

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опровергла слухи о своем выдвижении в Государственную думу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации Симоньян привела вопрос от журналистки, которая попросила прокомментировать сообщения источников о том, что главному редактору RT предложили пойти на выборы в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку «Единой России» в Краснодарском крае.

«Большей чуши в жизни не слышала», – ответила Симоньян.

Она добавила, что подобные ситуации «много говорят» о надежности подобных источников.

Ранее Симоньян вызвала автора фейка о ее книге на «дуэль» по русскому языку.