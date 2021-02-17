Украина намерена перекрыть подачу воды в Крым с помощью дамбы

Власти Украины хотят достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский постпред провел встречу с главой управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко, указано в сообщении.

«Обсудили важные <...> вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала», – рассказал Кориневич.

Он пояснил, что дамба «максимально исключает попадание воды в Крым», а также позволит улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

После воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивал до 90% потребностей автономии в воде.