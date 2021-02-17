На Украине назвали препарат, с которого начнется вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса на Украине начнется с препарата AztraZeneca, произведенного индийской компанией Serum Institute of India, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute», – рассказал Степанов.

По его словам, 500 тысяч доз препарата должны прибыть в страну до конца текущей недели.

Ранее заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса нового типа на Украине подали компании AstraZeneca и Pfizer.