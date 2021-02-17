Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Коронавирус Коронавирус

Новый вариант коронавируса обнаружили в Финляндии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Новый вариант коронавируса обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Разновидность вируса, предварительно названная Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов, указано в сообщении.

«Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года», – заявил доцент кафедры клинической микробиологии Сакари Йокиранта.

Ранее в США выявили гибридный вариант коронавируса, который образовался из-за слияния двух штаммов.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.