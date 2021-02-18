Фальшивые вакцины от коронавируса нашли в Мексике

В Мексике была обнаружена партия фальшивых вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство безопасности и гражданской защиты страны уточнило, что ложный препарат был обнаружен в штате Нуэво-Леон.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки были задержаны шесть человек.

«Применение этого типа иммунизации ставит под угрозу здоровье населения», — подчеркнули в министерстве.

Там также призвали граждан быть бдительными и проходить вакцинацию только в госцентрах.

Ранее десятки тысяч доз поддельной вакцины от COVID-19 продали пациентам в Эквадоре.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,3 млн заболевших, свыше 85,1 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».