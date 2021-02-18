В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи, угрожая вешалкой в пакете

В подмосковном Звенигороде мужчина украл телефоны из салона сотовой связи с помощью завернутой в пакет вешалки для одежды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уроженец одной из стан ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный телефон в торговом павильоне в Звенигороде. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и стал угрожать продавцу.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа», — рассказала Волк.

У задержанного нашли четыре украденных смартфона, еще один он успел продать.

При расследовании дела выяснилось, что грабитель угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Она была обнаружена недалеко от места происшествия.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, дело возбуждено по статье «Грабеж».

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