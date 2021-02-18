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Общество. Новости

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Юлия Навальная после оглашения решения по делу ее супруга Алексея Навального в Мосгорсуде, 2 февраля 2021 года Юлия Навальная после оглашения решения по делу ее супруга Алексея Навального в Мосгорсуде, 2 февраля 2021 года

Юлия Навальная не планирует заниматься общественной деятельностью

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Юлия Навальная завила, что не планирует заниматься общественной деятельностью, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика», — ответила она на вопрос, существует ли вероятность, что она станет общественной фигурой.

При этом Навальная уточнила, что ее волнуют вопросы неравенства заработной платы между мужчинами и женщинами за одинаковую работу и проблемы матерей-одиночек, которые не могут устроиться на нормальную должность из-за проблем с детским садом.

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