Гаффская болезнь подтвердилась у двух жителей Тобольска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

«На сегодняшний день у обоих пациентов диагноз «гаффская болезнь» — алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ)», — уточнили в департаменте.

Соответствующий диагноз был выставлен по результатам проведения эпидемиологического расследования.

В настоящее время пациенты находятся в токсикологическом отделении ОКБ №2 в Тюмени для оказания им необходимой помощи.

«Оба мужчины дают хороший ответ на проводимое лечение, показатели организма, которые превышали норму в десятки тысяч раз, на сегодня существенно снижаются», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, отклонения в организме говорят о том, что пациенты отравились токсином. Медики проводят симптоматическую терапию, направленную на стабилизацию их состояния.

В департаменте также сообщили, что по предписанию Роспотребнадзора в деревню Ишменева, где проживают заболевшие, направилась бригада медиков, производится осмотр всех жителей населенного пункта, забираются необходимые анализы.

Ранее сообщалось, что в Тобольске у двух человек подозревается гаффская болезнь.