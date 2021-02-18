Жители Польши выступили за вакцинацию «Спутником V»

Жители Польши поддержали идею использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в стране. Об этом информирует Interia.

Так, пользователи портала осудили власти Польши за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Москвой о приобретении необходимой вакцины.

«Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А, может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» — отметил один из читателей.

Еще один человек предположил, что российский препарат может попасть в Польшу через Германию. И тогда полякам придется покупать вакцину у Берлина, как это происходит с газом из РФ.

Кто-то вовсе обвинил Варшаву в чрезмерной русофобии и готовности властей подвергнуть граждан болезни и смерти, лишь бы не покупать «русские вакцины».

Пользователи также обратили внимание на то, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные эффекты или были бы выявлены случаи смертельного исхода, то Средства массовой информации уже распространили бы эту информацию.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».