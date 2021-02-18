Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Жители Польши выступили за вакцинацию «Спутником V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Жители Польши поддержали идею использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в стране. Об этом информирует Interia.

Так, пользователи портала осудили власти Польши за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Москвой о приобретении необходимой вакцины.

«Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А, может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны?» — отметил один из читателей.

Еще один человек предположил, что российский препарат может попасть в Польшу через Германию. И тогда полякам придется покупать вакцину у Берлина, как это происходит с газом из РФ.

Кто-то вовсе обвинил Варшаву в чрезмерной русофобии и готовности властей подвергнуть граждан болезни и смерти, лишь бы не покупать «русские вакцины».

Пользователи также обратили внимание на то, что если бы после вакцинации «Спутником V» проявлялись какие-либо побочные эффекты или были бы выявлены случаи смертельного исхода, то Средства массовой информации уже распространили бы эту информацию.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.