Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко дали условный срок

Активистке «Открытой России» Анастасия Шевченко получила условный срок по первому в истории РФ уголовному делу о нежелательных иностранных агентах, действующих на территории России. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

В тексте приговора, отрывок из которого приводит агентство, указывается, что Шевченко назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Ей дали подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

Дело в отношении Шевченко завели в 2019 году.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ деятельность организации «Открытая Россия».