ВОЗ считает маловероятной версию о завозе COVID-19 в Китай извне

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятной версию о том, что коронавирус нового типа был завезен в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны. Такое заявление сделал глава посетившей КНР международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек, передает ТАСС.

Он отметил, что в Китае были проведены широкомасштабные исследования по этому вопросу, но «были выявлены единицы положительных результатов».

«Поэтому идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку — это не та идея, на которой мы фокусируемся», — сообщил Эмбарек.

Он рассказал, что в ВОЗ «фокусируются на рынке в Ухани, в частности, на торговле замороженным мясом». По словам главы экспертной группы организации, «это совершенно другая линия трансмиссии». Речи о международной торговле здесь не идет, уточнил Эмбарек.