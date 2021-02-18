Попова: в РФ не распространяются выявленные за рубежом мутации COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что мутации коронавируса, выявленные за рубежом, в России в настоящее время не распространяются.

«У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет», — сказала она.

По ее словам, пока зарегистрированы единичные случаи, что указывает на то, что распространения иных (выявленных за рубежом. — «Газета.Ru») вариантов COVID-19 в России «на сегодняшний день нет». Глава ведомства подчеркнула, что «щит в стране работает».

Она также добавила, что Роспотребнадзор пока не получал образцы бразильского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что география распространения новых штаммов COVID-19 расширилась.