В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19

Власти США изучают 23 случая смерти, которые произошли в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Он сообщил, что последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от коронавируса в этом штате.

Как отметил собеседник агентства, центру известно о сообщениях о смертях, которые наступили после введения вакцины от COVID-19, но CDC «не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода» с таким препаратом. Однако в систему уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) поступили сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк, рассказал он.

Cотрудник CDC добавил, что причины этих летальных исходов устанавливаются.

Ранее сообщалось, что американец скончался через несколько часов после прививки от COVID-19.