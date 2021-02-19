В Испании акции в поддержку рэпера переросли в беспорядки

В Барселоне акция протеста, начавшаяся после ареста рэпера Пабло Аселя, вновь переросла в беспорядки, сообщает РИА «Новости».

Протестующие начали закидывать полицию камнями и различными предметами, строить баррикады и поджигать их.

Беспорядки начались также в Валенсии, где полиции пришлось применить против демонстрантов дубинки, указано в сообщении. В результате произошедшего были задержаны восемь человек, как минимум один пострадал.

Первые выступления на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами. Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов. Суд вынес в отношении него решение об аресте сроком на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что на акции протеста в Испании произошел пожар.