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Общество. Новости

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Американский штат запретил большинство абортов

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Губернатор Южной Каролины Генри МакМастер подписал закон, запрещающий на территории штата практически все аборты, сообщает Reuters.

В частности, под запрет попадают аборты при наличии различимого сердцебиения плода, которое, как правило, появляется около шестой недели беременности.

При этом крупная некоммерческая организация Американская федерация планирования семьи (Planned Parenthood) обратилась в суд с требованием признать закон неконституционным.

Аборты в США легализованы на федеральном уровне с 1973 года решением Верховного суда. При этом штаты могут вводить значительные ограничения на их проведение и финансирование.

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