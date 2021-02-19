Мясников развеял один популярный миф о вреде кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди, у которых наблюдаются проблемы с сердцем, могут пить кофе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников», — начал он.

По словам Мясникова, существуют научные работы, которые доказывают, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, реже страдают инфарктами и у них реже встречается мерцательная аритмия. Кроме того, напиток благотворно влияет на подагру, на болезнь Паркинсона и на остеопороз.

Медик советует пить не более двух-трех чашек напитка в день, исключение — люди с проблемами печени, которым можно выпивать по четыре кружки, так как кофе оказывает целебное воздействие на орган.

«Пейте кофе, если любите», — сказал Мясников.

Помимо прочего, медик также развеял миф о вреде растворимого кофе.

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день, которое не будет нести вред для здоровья.