Суд арестовал обвиняемого в убийстве девочки в Чите

Железнодорожный суд Читы арестовал до 16 апреля обвиняемого в убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного управления СК по Забайкальскому краю Егора Маркова.

Отмечается, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя.

Мужчину арестовали в зале суда и доставили в следственный изолятор.

Накануне, 18 февраля, в Чите задержали местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве 9-летней дочери соседей, с которыми он поссорился из-за шумного ремонта. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что убитая соседом девочка из Читы записала видео перед смертью.