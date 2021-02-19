В Индии мужчина умер от «окаменевшего» сердца

В индийском штате Гоа бездомный скончался из-за «окаменевшего» сердца. Об этом сообщает издание The Mirror.

50-летний мужчина, чью личность пока не удалось установить, был найден мертвым в одном из местных парков. Врачи, когда проводили вскрытие для установления причин его смерти, обнаружили, что его сердце стало очень твердым и тяжелым, орган с трудом удалось разрезать.

Медики пришли к выводу, что у неизвестного был эндомиокардиальный фиброз — это болезнь, при которой увеличивается правое предсердие, а также нередко происходит кальцификация стенок правого желудочка.

По словам доктора Бхарата Срикумара, сердце мужчины практически окаменело, превратилось в камень. Он отметил, что это очень редкая болезнь.

«При удалении сердца во время вскрытия, обнаружилось, что орган стал довольно тяжелым. Если его взвесить, то оно будет весить намного больше, чем нормальное сердце», — рассказал медик.

При этом он добавил, что по форме сердце не изменилось.

В настоящее время местные правоохранители пытаются установить личность умершего.