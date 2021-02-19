Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволили после имитации митинга в школе

Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Олег Сураев уволен после имитации на уроке физкультуры в одной из местных школ акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Югре.

Отмечается также, что о неполном служебном соответствии предупреждены несколько сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре, в том числе врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД по округу Андрей Воронцов, старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД по Нижневартовску Инга Сединкина.

Кроме того, ряд сотрудников полиции получили строгий выговор.

Ранее в сети появился ролик, на котором группа школьников в шлемах, с дубинками и щитами противостоит сверстникам, которые закидывают их мячами. После имитации драки уносят одного из учеников.

16 февраля в МВД сообщили, что проверят школу после этого урока.