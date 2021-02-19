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Общество. Новости

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Число сексуальных преступлений в сиротских учреждениях выросло в 13 раз

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о росте случаев сексуального насилия в сиротских учреждениях, передает ТАСС.

По ее словам, в 2020 году рост преступлений против половой неприкосновенности вырос в отношении несовершеннолетних сирот в 13 раз.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что в прошлом году было зафиксировано 26 подобных преступлений в сиротских учреждениях.

Кузнецова заявила, что в этой связи будет разработана методика превентивных мер для борьбы с преступлениями в сиротских учреждениях. Также планируется обучить специалистов, которые будут выявлять в детских домах «зерна деструктивных ситуаций, которые только назрели».

Ранее в Госдуме предложили кастрировать педофилов.

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