В Британии собака впервые получила орден «За заслуги»

В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс станет первым домашним животным, получившим орден «За заслуги» за выдающийся вклад в жизнь общества. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что пес помог тысячам людей по всему миру, которые переживали и переживают непростые моменты в своей жизни.

Владелец Макса, 46-летний Керри Ирвинг рассказал, что питомец подарил ему причину для жизни после того, как в результате ДТП мужчина не мог ходить и впал в тяжелую депрессию. Британец признался, что Макс не просто помог ему выбраться из депрессии, но и говорить об этом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пес спас школьницу от изнасилования.