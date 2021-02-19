В Костроме заключенные отремонтировали квартиру начальнику СИЗО

Начальник СИЗО-2, расположенного в Галиче в Костромской области, задержан по обвинению в превышении должностных полномочий: следователи считают, что он привлекал заключенных к ремонту своей квартиры. Об этом сообщил СУ СК по Костромской области.

«Начальник следственного изолятора, используя свои полномочия вопреки интересам службы, явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно незаконно привлекал в служебное и в нерабочее время подчиненных ему сотрудников к выполнению работ по ремонту квартиры», — говорится в сообщении.

Кроме того, часть строительных материалов была куплена на средства изолятора и перевезена за средства федерального казенного учреждения.

Начальнику предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. Ему грозят четыре года лишения свободы.

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