В Грузии россиянин получил четыре года за преследование журналиста Габунии

Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам заключения россиянина за слежку за журналистом телеканала «Мтавари архи» Георгием Габунией. Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.

Его признали виновным по статьям об изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков, незаконном пересечении государственной границы Грузии, преследовании и посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные.

12 июня служба госбезопасности Грузии задержала россиянина за подготовку и использование поддельных документов в рамках расследования дела о заказном убийстве. Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что арестованный якобы планировал «ликвидировать» Габунию.

В 2019 году Габуния в эфире обругал российского президента Владимира Путина и заявил, что не будет извиняться. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина.