Треть переболевших коронавирусом сталкиваются с долгосрочными последствиями

Примерно треть переболевших коронавирусом в течение шести-девяти месяцев после выздоровления сталкиваются с усталостью, проблемами с обонянием и другими последствиями. Исследование американских ученых опубликовал журнал JAMA Network Open.

Исследование провела группа эпидемиологов под руководством Хелен Чу, доцента университета штата Вашингтон в Сиэтле (США).

«Мы наблюдали за состоянием здоровья 234 человек, переболевших COVID-19, на протяжении примерно девяти месяцев после их выздоровления», — говорится в документе.

Ученые определили, что чем тяжелее были симптомы коронавируса во время болезни, тем дольше они сохраняются после выздоровления.

Исследователи призвали вести долгосрочные наблюдения за пациентами, которые выздоровели после коронавируса.

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