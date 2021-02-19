РФПИ работает с Европейским лекарственным агентством по «Спутнику V»

РФПИ работает с Европейским агентством по лекарственным препаратам после подачи заявки на постепенную экспертизу российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.

«Сообщения о неверной подаче заявки в Европейское агентство по лекарственным препаратам не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что РФПИ и агентство продолжают совместную работу.

Ранее разработчики «Спутника V» рассказали о ходе одобрения вакцины в ЕС.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».