Член СПЧ оценил введенные Путиным изменения в направлении работы Совета

Указ президента, вносящий изменения в положения о деятельности СПЧ, подводит черту в становлении гражданского общества в России и расширяет задачи Совета, сообщил «Газете.Ru» член СПЧ Игорь Борисов.

«В Положении конкретизированы 11 основных направлений деятельности, вытекающие из задач Совета. Впервые с момента формирования института СПЧ ему поставлена задача — содействовать развитию институтов гражданского общества. Это знаменует начало нового этапа не только развития гражданского общества, но и уровень его зрелости и готовности самостоятельно развиваться в интересах своего народа», — пояснил правозащитник.

До подписания указа СПЧ выступал в качестве коллегиального защитника прав и свобод каждого человека. Сейчас же основной задачей СПЧ становится создание и развитие институтов гражданского общества, продолжает Борисов.

«В этих институтах на местах будут помогать населению и госорганам, оказывать помощь в решении возникающих проблем с учетом современных реалий и потребностей наших граждан. Ряд других изменений в Положение о СПЧ (конкретизация направлений деятельности, новый порядок формирование Президиума СПЧ, сокращение комиссий до числа направлений) призваны оптимизировать деятельность Совета и будут более полно отвечать на современные вызовы времени нашему народу», — заключил он.