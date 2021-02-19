Адвокат: арестованный за госизмену Воронин не проходит по делу Сафронова

Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов заявил о том, что арестованный в Москве по подозрению в госизмене политолог Демури Воронин не проходит по делу его подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он не исключил, что журналист мог быть знаком с Ворониным, поскольку арестованный был достаточно известным экспертом.
Адвокат подчеркнул, что факт их знакомства не свидетельствует о взаимосвязи их дел.
«Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается», — подчеркнул Павлов.
Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что политолог мог быть связан с немецкими спецслужбами.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали Демури Воронина. После этого Лефортовский суд вынес в отношении него решение об аресте на месяц и 30 суток.