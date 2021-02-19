Доцент МГУ: дела Навального раздули до политических процессов

Процесс по преступлениям блогера Алексея Навального политизирован, но в обратную сторону – вокруг уголовных дел с чисто экономической подоплёкой создали политический ареол, рассказала «Газете.Ru» доцент юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук Гаянэ Давидян.

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде состоится заседание по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», по которым Навальный ранее был приговорен к условным срокам.

«Состав преступления налицо, вина фигуранта доказана. Однако, сторонники Навального и ряд СМИ раздувают из этих чисто экономических противозаконных деяний якобы «политическое» дело. В России каждый месяц рассматриваются множество подобных дел, однако к ним нет даже близко такого внимания», — пояснила эксперт.