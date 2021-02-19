Глава Пентагона назвал сроки вывода войск Нацгвардии из Вашингтона

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о сроках завершения присутствия войск Нацгвардии в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что обеспечивающие безопасность отряды Нацгвардии будут выведены из Вашингтона до 12 марта.

Министр обороны США добавил, что власти США не обращались в ведомство с целью продолжить оказывать помощь после установленной даты.

На момент 2 февраля безопасность в Вашингтоне обеспечивали более 7 тыс. нацгвардейцев и полицейских.

Ранее и.о. министра сухопутных сил США Джон Уитли заявил, что пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до марта.