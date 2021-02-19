Полиция задержала 25 участников митинга в Тбилиси

В Тбилиси возле здания парламента прошла акция протеста сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники акции выразили несогласие в связи с уголовным преследованием в отношении председателя партии Ники Мелия. Кроме того, они потребовали провести досрочные парламентские выборы.

Правоохранительные органы не позволили им установить палатки перед парламентом. Также в результате акции были задержаны 25 участников. Все они были задержаны по статье «Неповиновение законному сотруднику правоохранительных органов». Однако после они были освобождены по письменному договору.

Ранее правительство Грузии заявило об уходе в отставку.