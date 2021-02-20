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2001 год. Появление общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии Wikipedia со свободным контентом 2001 год. Появление общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии Wikipedia со свободным контентом

В Мьянме заблокировали «Википедию»

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В Мьянме полностью заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом у себя в Twitter сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

«Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии «Википедия» на всех языках в рамках режима интернет-цензуры, установленного военной хунтой после переворота», — говорится в сообщении/

Отмечается, что в стране уже шестую ночь подряд наблюдается почти полное отключение интернета.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

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