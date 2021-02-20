На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

Задержан глава Ейского района Краснодарского края Виктор Ляхов и два его заместителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации муниципалитета.

О ком из заместителей Ляхова идет речь не уточняется. Также неизвестны причина и обстоятельства задержания. Информатор издания отметил, что руководителя муниципалитета и его заместителей везут на допрос в Краснодар.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Ляхов и его подчиненные были доставлены в правоохранительные органы для дачи показаний.

Собеседник агентства заявил, что процессуальный статут чиновников не определен, с ними ведется работа. Подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношения, пока не разглашаются в интересах следствия.

Ранее сообщалось о главе управления мэрии Владивостока, которого задержали по делу о махинации с землей.