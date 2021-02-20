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Общество. Новости

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 24 апреля 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 24 апреля 2020 года

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина «Ковивак», ее разработал центр имени Чумакова», — сказал он в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Глава кабмина отметил, что в средине марта будут запущены 120 тысяч доз вакцин в гражданский оборот.

Мишустин подчеркнул, что Россия остается единственной страной в мире, где изобретены три вакцины для профилактики коронавируса.

Ранее сообщалось, что россияне получат вакцину «Ковивак» в конце марта.

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