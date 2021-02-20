В России произвели 10 млн доз вакцины «Спутник V» и около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что производители вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V» и порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», — сказал он на совещании по поводу вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Также Мишустин добавил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «Ковивак».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». Третья отечественная вакцина, «КовиВак», была разработана центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля.