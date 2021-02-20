В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Пинигину

В Москве задержали гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пинигину подозревают в совершении экономических преступлений, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Уточняется, что из Москвы задержанную этапируют в Архангельск.

ПАО «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. В Ярославле, Костроме и Архангельске за компанией закреплен статус единой теплоснабжающей организации.