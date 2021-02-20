Западный эксперт рассказал об эволюции образа Навального

В свете выступлений Алексея Навального начал рушиться его тщательно выстроенный образ, считает заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле.

«Одно дело — пропагандистские видеоролики, размещенные на его веб-каналах: вычурные, созданные специально для того, чтобы выглядеть харизматично, остроумно, вселять уверенность и смелость. Другое дело — реальный персонаж, явившийся в суде во время слушаний, без телевизионного суфлёра и противоречивых монологов», — констатировал он.

«Истерические крики, вопли, оскорбления, полное неуважение к женщинам (прокурору и судье). Нечто, что присутствующие иностранные дипломаты не могли не заметить», — отметил Верноле.

Растет число тех, кто признает, что больше не узнает себя в Навальном или желает следовать за ним, считает эксперт.

«Видя нарастающее разочарование и разногласие с ним, Запад пытается с помощью решения ЕСПЧ подготовить почву для введения других санкций против России (которая будет вынуждена отклонить решение ЕСПЧ). А также послать сигнал самому Навальному, заверив его, что он не будет брошен. Сейчас приоритетной задачей является отвлечение внимания от реального образа Навального, который он всем показал», - резюмировал Верноле.